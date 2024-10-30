TCMB'nin TL Depo Alım İhalesindeki Teklif Tutarı Açıklandı

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Temel Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen TL depo alım ihalesinde, toplam teklif tutarı 15 milyar 797 milyon lira olarak belirlendi.

İhale Ayrıntıları

TCMB, bugün düzenlediği 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, faiz oranları konusunda da açıklamalarda bulundu. İhalede belirlenen minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi. Bunun yanında, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

Teklifin Önemi

İhaleye gelen toplam teklif, piyasanın durumu ve yatırımcıların ilgisi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.