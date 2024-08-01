Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

Merkez Bankası'nın depo alım ihalesinde 209,6 milyar lira teklif geldi. Faiz oranları ise yüzde 49,96 ile yüzde 50 arasında değişti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:26
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

Rekor Teklif TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde önemli bir teklif aldığını açıkladı. İhaleye toplamda 209 milyar 600 milyon lira değerinde teklif geldi.

İhale Faiz Oranları

Açıklanan verilere göre, ihale için belirlenen minimum faiz oranı yüzde 49,96 olurken, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ortalama faiz oranı ise yine yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bu sonuçlar, piyasalarda geniş bir ilgi olduğunu ve bankaların TCMB'nin sunduğu fonlama imkanına olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var