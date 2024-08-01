TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

Rekor Teklif TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde önemli bir teklif aldığını açıkladı. İhaleye toplamda 209 milyar 600 milyon lira değerinde teklif geldi.

İhale Faiz Oranları

Açıklanan verilere göre, ihale için belirlenen minimum faiz oranı yüzde 49,96 olurken, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ortalama faiz oranı ise yine yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bu sonuçlar, piyasalarda geniş bir ilgi olduğunu ve bankaların TCMB'nin sunduğu fonlama imkanına olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.