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TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

TCMB, TL depo alım ihalesinde 45.05 milyar lira teklif aldı, faiz oranları sabit kaldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:12
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

TCMB'nin İhalelerinde Yeni Bir Rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde dikkat çeken bir teklif tutarı elde etti. Bugün yapılan ihaleye toplamda 45 milyar 50 milyon lira değerinde bir teklif geldi.

Faiz Oranları Ne Oldu?

İhalede belirlenen minimum ve maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi. Ayrıca, ihalede gerçekleşen ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak kaydedildi.

Bu gelişmeler, piyasalarda TCMB'nin uyguladığı politikaların etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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