TCMB'nin Toplam Rezervleri Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerini 6 Aralık ile biten haftada rekor seviyeye çıkardı. Bir önceki haftaya göre 1,7 milyar dolar artış gösteren toplam rezervler, 159,4 milyar dolar olarak belirlendi. Bu dönemde swap hariç net rezervler de 48,5 milyar dolara ulaştı.

Rekor Artış ve Analitik Bilançolar

TCMB analitik bilançosundan yapılan verilere göre, toplam rezervler 6 Aralık haftasında 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, swap hariç net rezervlerde de 2,6 milyar dolar artış kaydedilerek 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara çıktı.

Böylece, TCMB toplam rezervleri ve swap hariç net rezervleri, 6 Aralık haftasında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı.