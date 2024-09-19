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TCMB Para Politikası Kurulu Raporu: Enflasyon Riskleri ve Fiyatlama Davranışları

TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama süreçlerinin dezenflasyon sürecini tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:05
TCMB Para Politikası Kurulu Raporu: Enflasyon Riskleri ve Fiyatlama Davranışları

Tükiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Kararları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaptığı son toplantıda enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının, ülkede devam eden dezenflasyon süreci açısından risk unsuru teşkil ettiğini belirtti.

Kurul, bu durumun piyasaların genel dengesi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı. Analizler ve Beklentiler

Merkez Bankası, enflasyonun kontrol altına alınması noktasında gerekli önlemleri almanın önemine vurgu yaparken, piyasa oyuncularının bu konudaki hassasiyetini de göz önünde bulunduruyor.

Sonuç olarak, TCMB, devlet politikaları çerçevesinde fiyatlama ve enflasyon konularını yakından izlemeye devam edecek.

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