TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda, makrofinansal istikrarın sağlanması ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla bazı makroihtiyati düzenlemelerin yapıldığına dikkat çekildi.

Küresel Ekonomi ve Büyüme Tahminleri

Toplantı özeti, küresel büyüme görünümündeki sınırlı iyileşmenin ikinci çeyrek itibarıyla devam ettiği ve iş gücü piyasalarının dengelenme eğilimi gösterdiği bilgilerini içeriyor. Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarına göre ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin, 2024 yılında %2 artarak 2023’teki %1,8 seviyesinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon Riski ve Faiz İndirimleri

Özette, ABD ekonomisinin büyüme eğiliminin diğer gelişmiş ülkelere göre olumlu ayrıştığı, Çin'in teşvik politikalarının emtia fiyatlarını artırdığı ve küresel enflasyondaki düşüşün devam ettiği vurgulandı. Ancak, hizmet sektöründeki enflasyonun her ülkede aynı ölçüde yavaşlamadığı belirtildi.

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları

Son PPK döneminde gecelik faiz oranlarının politika faizi etrafında düzelmesi neticesinde mevduat faizlerinin %55,9 seviyesine düştüğü bildirildi. Aynı dönemde TL ticari kredi faizleri %55,8, bireysel ihtiyaç kredisi faizleri %71,7, konut kredisi faizleri ise %41,6 seviyesine geriledi. Bireysel kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ise %2,0 seviyesine düştüğüne dikkat çekildi.

Yeni Düzenlemeler ve Uygulamalar

21 Eylül 2024 tarihli duyuruda, TL mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi. Ayrıca, bireysel kredi kartlarında uygulanacak aylık faiz oranları, borç bakiyesine bağlı olarak belirlenmiştir. İhracatın finansmanı için reeskont kredilerinin günlük limiti de artırılarak toplamda 4 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

Uluslararası Rezervler ve Risk Primi

TCMB brüt uluslararası rezervlerinin 20 Eylül itibarıyla 157,39 milyar dolara çıktığı bildirildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin ise 16 Ekim itibarıyla 267 baz puan seviyesine yükseldiği kaydedildi. Son olarak, DİBS piyasasına 1,22 milyar dolarlık giriş, hisse senedi piyasasından ise 0,11 milyar dolarlık çıkış olduğu ifade edildi.

(Sürecek)