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TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Yatırımlarda Artış, Tüketimde Düşüş Devam Ediyor

TCMB'nin toplantı özetine göre, özel tüketimde azalma sürerken, yatırımlar üçüncü çeyrekte artış gösterdi. İhracat ve istihdamda da değişiklikler gözlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:37
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Yatırımlarda Artış, Tüketimde Düşüş Devam Ediyor

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 26 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıya ait özet, ekonomik verilerde önemli bir eğilimi ortaya koydu. Özel tüketimin çeyreklik bazda azalışını sürdürürken, yatırımların önceki çeyrekteki düşüşün ardından üçüncü çeyrekte artış kaydettiği vurgulandı.

Net İhracat ve Yatırımlar Üzerine Gözlemler

Toplantı özetinde, mal ve hizmet ihracatının çeyreklik bazda arttığı, bununla birlikte mal ve hizmet ithalatında azalış görüldüğü belirtildi. Net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısının pozitif olduğu ve bu durumun büyümenin talep kompozisyonundaki dengeli seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Özette, geçtiğimiz Ekim ayında perakende satış hacim endeksinin aylık bazda yüzde 0,2 ılımlı bir artış kaydettiği, ancak çeyreklik artışın hızının kestiği belirtildi. Gıda dışı perakende satış hacminde ise sınırlı bir azalma gerçekleştiği ifade edildi.

İstihdam ve Sanayi Üretiminde Değişimler

Eylül ayında istihdamın 33 milyon kişi seviyesinde olduğu ve çeyreklik bazda yüzde 0,7 artış gösterdiği bildirildi. İş gücüne katılım oranının çeyreklik %0,4 artış gösterdiği, işsizlik oranının ise %8,8 düzeyinde seyrettiği belirtildi.

Özette, Ekim ayında sanayi üretim endeksinin aylık bazda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 gerilediği, birikimli cari dengenin altın ve enerji hariç dış ticaret açığındaki azalışla iyileştiği kaydedildi.

Cari İşlemler Dengesi ve Dış Ticaret Gelişmeleri

Ekim ayında cari işlemler dengesinin aylık bazda 1,9 milyar dolar fazla verdiği, 12 aylık birikimli cari açığın ise 7,7 milyar dolara gerilediği bildirildi. Dış ticaret verileri, Kasım ayında ihracatta azalışa, ithalatta ise artışa işaret ettiği belirtildi.

Özet, bankacılık sektörünün 12 aylık birikimli uzun vadeli borç çevirme oranının ekim ayında yüzde 139 civarında gerçekleştiği, bankacılık dışındaki firmaların oranının ise yaklaşık yüzde 113 olduğu bilgilerini içeriyor.

TCMB’nin yayınladığı bu özetle birlikte, yatırım artışı ve tüketim azalışı gibi temel ekonomik verilerin değerlendirilmesi, Türkiye'nin ekonomik görünümünde dikkat çekici değişimler olduğunu gösteriyor.

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