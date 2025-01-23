TCMB PPK: Aralık Enflasyonu Gerilerken Ocak Ayında Artış Bekleniyor

TCMB PPK Açıklaması: Aralık Verileri ve Ocak Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Aralık ayı enflasyon verilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Banka, Aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini duyurdu.

OCAK AYI ÖNGÖRÜLERİ

Aralık ayındaki olumlu gelişmelere rağmen, öncü veriler Ocak ayında enflasyonun artış göstereceği yönünde sinyaller vermekte. Bu durum, piyasalarda ve ekonomide dikkatle izleniyor.

TCMB'nin açıklamaları, ekonomik istikrar açısından oldukça önemli bir yere sahip. Gelecek aylarda enflasyon trendinin nasıl şekilleneceği, hem tüketiciler hem de yatırımcılar için büyük bir merak konusu olmaya devam edecek.