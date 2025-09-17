TCMB Reeskont Faizini Yüzde 41,25'e İndirdi

TCMB, 3 aya kadar vadesi olan senetlerde reeskont iskonto faizini yıllık %41,25'e, avans faizini %42,25'e düşürdü; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 41,25'e indirdi.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın Detayları

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı önceki uygulamada yüzde 43,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 44,25 düzeyindeydi.

