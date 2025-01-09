TCMB Rezervleri 157,9 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

Merkez Bankası rezervleri 3 Ocak haftasında 157,9 milyar dolara yükseldi, brüt döviz ve altın rezervleri artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:56
TCMB Rezervleri 157,9 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Önemli Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ocak 2024 haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artış göstererek 157 milyar 933 milyon dolara ulaştı.

Brüt Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Ocak itibarıyla brüt döviz rezervleri 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık 2023 tarihinde 90 milyar 738 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri ise bu dönemde 1 milyar 26 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolara çıktı. Böylece, TCMB'nin toplam rezervleri 157 milyar 933 milyon dolara yükselmiş oldu.

Ocak 2023'ten Bu Yana TCMB Rezervleri

TCMB rezervlerinin Ocak 2023'ten bu yana gelişimi ise şu şekilde:

  • 27.01.2023: Altın: 50.933, Brüt Döviz: 76.206, Toplam: 127.139
  • 24.02.2023: Altın: 49.190, Brüt Döviz: 71.980, Toplam: 121.170
  • 31.03.2023: Altın: 52.176, Brüt Döviz: 70.247, Toplam: 122.423
  • ... (diğer veriler eklenebilir) ...
  • 03.01.2024: Altın: 65.345, Brüt Döviz: 92.588, Toplam: 157.933

Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekonomik istikrar sağlama çabalarını ve döviz piyasasındaki hareketliliği gözler önüne seriyor.

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