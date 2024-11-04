TCMB Rezervleri Rekor Kırdı

TCMB Toplam Rezervlerinde Tarihi Zirve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Ekim haftasında toplam rezervlerini 33 milyon dolar artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159 milyar 398 milyon dolar'a ulaşmış durumda.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Ekim haftasında toplam rezervlerini 33 milyon dolar artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159 milyar 398 milyon dolar'a ulaşmış durumda.
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