TCMB Rezervleri Rekor Kırdı

TCMB Toplam Rezervlerinde Tarihi Zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Ekim haftasında toplam rezervlerini 33 milyon dolar artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159 milyar 398 milyon dolar'a ulaşmış durumda.