TCMB Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Rekor Artış: 159,4 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu, TCMB tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Artış

Verilere göre, 18 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar artarak 93 milyar 791 milyon dolar seviyesine çıkarken, altın rezervleri de 1 milyar 831 milyon dolar artış göstererek 65 milyar 574 milyon dolara yükseldi.

Rezerv Değişimleri

TCMB'nin toplam rezervleri, geçen haftalarda şu şekilde gelişti (milyon dolar):

27.01.2023: Altın Rezervleri 50.933, Brüt Döviz Rezervleri 76.206, Toplam 127.139

26.06.2023: Altın Rezervleri 41.432, Brüt Döviz Rezervleri 67.155, Toplam 108.587

22.12.2023: Altın Rezervleri 47.896, Brüt Döviz Rezervleri 97.557, Toplam 145.453

18.10.2023: Altın Rezervleri 65.574, Brüt Döviz Rezervleri 93.791, Toplam 159.365

Böylelikle, TCMB, 18 Ekim haftasında toplam rezervlerini tarihinde bir ilke imza atarak 159,4 milyar dolara yükseltmiş oldu.