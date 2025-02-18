TCMB, TL Depo Alım İhalelerine Çıktı: Faiz Oranları ve Sonuçlar

TCMB, üç TL depo alım ihalesini gerçekleştirdi. İhalelerden elde edilen faiz oranları ve tutarlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:28
TCMB, TL Depo Alım İhalelerine Çıktı: Faiz Oranları ve Sonuçlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 880 milyar lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihaleler, piyasalardaki likidite yönetimi açısından büyük önem taşıyor.

19 Şubat Vadeli İhale Sonuçları

TCMB'nin, 19 Şubat vadeli 880 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 850 milyar 423 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

18 Mart Vadeli İhale Detayları

TCMB'nin 18 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 16 milyar 375 milyon lira oldu. Bu ihale sonucunda minimum faiz oranı yüzde 45, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

25 Şubat Vadeli İhale Sonuçları

Bankanın 25 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 300 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale kapsamında minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

TCMB'nin gerçekleştirmiş olduğu bu ihaleler, piyasalardaki likiditenin yönetilmesinde etkili olmaya devam ediyor.

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