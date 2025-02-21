TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

TCMB'den Önemli TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalara yön vermek adına 690 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında iki ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

24 Şubat Vadeli İhale Detayları

TCMB'nin 24 Şubat 2024 vadeli 690 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 616 milyar 4 milyon lira olarak belirlendi. İhalede minimum faiz oranı %44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise %45 olarak kaydedildi.

21 Mart Vadeli İhale Bilgileri

Bankanın 21 Mart 2024 vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 18 milyar 510 milyon lira oldu. Bu ihalede minimum faiz oranı %45,90, maksimum faiz oranı %45,99 ve ortalama faiz oranı %45,97 olarak gerçekleşti.

Bu ihale sonuçları, piyasalarda yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli gelişmeler arasında yer alıyor.