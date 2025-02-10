TCMB Üç Ayrı TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'den Üç Ayrı TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplamda 620 milyar 110 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

11 Şubat Vadeli İhale Detayları

11 Şubat vadeli depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 620 milyar 110 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale için belirlenen faiz oranları ise şöyle oldu:

Minimum Faiz Oranı: %44,98

%44,98 Maksimum ve Ortalama Faiz Oranı: %45

10 Mart Vadeli İhale Sonuçları

10 Mart vadeli depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 17 milyar lira olarak belirlendi. İhalede açıklanan faiz oranları:

Minimum Faiz Oranı: %45,84

%45,84 Maksimum Faiz Oranı: %45,99

%45,99 Ortalama Faiz Oranı: %45,96

17 Şubat Vadeli İhale Bilgileri

Bankanın 17 Şubat vadeli 20 milyar lira TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 343 milyon lira oldu. Bu ihale kapsamında tüm faiz oranları %45 olarak ilan edildi.