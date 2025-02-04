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TCMB, Üç Farklı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, 550, 100 ve 20 milyar liralık üç TL depo alım ihalesinde faiz oranlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:58
TCMB, Üç Farklı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB'den Üç Yeni TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 550 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere toplam üç TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu ihalelerle birlikte piyasalardaki likiditenin artırılması hedefleniyor.

550 Milyar Liralık İhale Detayları

TCMB'nin 5 Şubat vadeli 550 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 469 milyar 835 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede en düşük faiz oranı yüzde 44,98, en yüksek ve ortalama faiz oranları ise yüzde 45 şeklinde belirlendi.

100 Milyar Liralık İhalenin Sonuçları

TCMB, 4 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar 180 milyon lira oldu. Bu ihale için minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

20 Milyar Liralık İhale Hakkında

Bankanın 11 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Bu ihale sonuçları, TCMB’nin para politikaları ve piyasa dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

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