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TCMB ve BDDK'den Kredi Kartları İçin Yenilikçi Yapılandırma Ortaya Konuldu

Kredilerin yapılandırılması için yeni düzenlemelerle bireysel kredi kartı sorunlarına çözüm getirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:10
TCMB ve BDDK'den Kredi Kartları İçin Yenilikçi Yapılandırma Ortaya Konuldu

TCMB ve BDDK'den Kredi Kartlarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredileri için önemli adımlar attı. Bu yeni düzenlemeler, borç ödeyemeyen tüketicilere büyük kolaylıklar sağlıyor.

60 Aya Kadar Yapılandırma İmkanı

Yeni düzenlemelere göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanına sahip olacak. Bu, borçlu olan bireylerin finansal yükümlülüklerini daha kolay yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Asgari Ödeme Düzenlemesi

BDDK, kredi kartlarındaki asgari ödeme oranını güncelledi. Dönem borcunun asgari ödeme oranı, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altındaki limitler için asgari ödeme oranı, dönem borcunun %20'si olurken, 50 bin lira ve üzerindeki kartlar için bu oran %40'a yükseldi.

Faiz Oranı Sınırlaması

TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada uygulanacak azami faiz oranını %3,11 ile sınırlandırarak borçluların yükünü hafifletmeye çalışıyor. Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim için azami akdi faiz oranı ise %5 seviyesinde kalmaya devam edecek.

Söz konusu düzenlemelerin detayları, 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu adımlar, kredi kartı sorunları yaşayan bireyler için umut verici bir çözüm sunacak.

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