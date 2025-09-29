TCMB ve Gambiya Merkez Bankası 28 Eylül 2025'te Mutabakat Zaptı İmzaladı

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası 28 Eylül 2025'te merkez bankacılığı alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:21
Merkez bankacılığı işbirliğinde yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, 'TCMB ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

