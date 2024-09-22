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TCMB ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı'ndan Anlamlı Görüşme

TCMB ve Hollanda Merkez Bankası, Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:02
TCMB ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı'ndan Anlamlı Görüşme

TCMB Başkanı Karahan ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, TCMB ev sahipliğinde yapıldı.

Etkinlik Detayları

Görüşme, TCMB idare merkezinde dün gerçekleştirildi. Etkinliğe, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da katılım gösterdi. İki merkez bankası başkanı, para politikaları ve ekonomik görünüm üzerine bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi.

100 Yıllık Dostluğun Sergi Açılışı

Toplantının ardından, “100 Yıllık Dostluk: Vissering'in Türkiye Yolculuğu” adlı sergi açıldı. Bu sergi, 1928 yılında Türkiye’ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası Başkanı Dr. Gerard Vissering'in Türkiye’deki çalışmalarına dair arşiv belgelerini içeriyor. Vissering’in bu çalışmaları, Türkiye’de bir merkez bankası kurulmasına yönelik önerilerde bulunmasına yol açmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot (solda) ile Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla TCMB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot (solda) ile Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla TCMB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot (solda) ile Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla TCMB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot (solda) ile Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla TCMB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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