TCMB, Yeni TL Depo Alım İhaleleri Düzenliyor

TCMB'den İki Yeni TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 618 milyar 35 milyon lira değerinde iki ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Açılan ihalelerle birlikte piyasaya sağlanan likidite artırılmış oldu.

İhaleye Dair Detaylar

TCMB'nin 26 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 5 milyar 315 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihale için ilan edilen faiz oranları ise minimum, maksimum ve ortalama olarak yüzde 50 olarak kaydedildi.

Diğer yandan, 20 Aralık vadeli 618 milyar 35 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı aynı şekilde 618 milyar 35 milyon lira oldu. Bu ihale kapsamında belirlene minimum faiz oranı yüzde 49,98 olarak kaydedilirken, maksimum ve ortalama faiz oranı yine yüzde 50 olarak gerçekleşti.