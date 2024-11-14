TCMB, Yüksek Tutarlarla İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, İki Kademeli TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük ölçekli iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihale kapsamında 20 milyar liralık depo alım yapıldı ve burada hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 15 milyar 3 milyon lira olarak kaydedildi.

Minimum faiz oranı yüzde 49,9, ortalama faiz oranı ve maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi.

530 Milyar Liralık İhalede Yüksek Talepler

TCMB'nin gerçekleştirdiği ikinci ihale ise 530 milyar lira tutarında oldu. Bu ihalede de, teklif ve gerçekleşme tutarı 499 milyar 281 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalenin faiz oranları; minimum yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak açıklandı.

Bu yüksek tutarlar, piyasaların yönünü belirlemede önemli bir rol oynayarak, TCMB'nin para politikası stratejisini güçlendirmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.