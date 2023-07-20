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TCMB'nin Döviz Rezervleri Yükseldi

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TCMB'nin Döviz Rezervleri Yükseldi
TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde altın rezervleri de 1 milyar 101 milyon dolar artarak 41 milyar 681 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 113 milyar 62 milyon dolara ulaştı.

TCMB'nin Döviz Rezervleri Yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 545 milyon dolar artışla 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Temmuz'da 69 milyar 836 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan, 41 milyar 681 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 645 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

Ekonomi
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