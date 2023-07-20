TCMB'nin faiz kararı erken ifşa oldu! Ünlü isim doları ve altını olanlara yeni rota çizdi: İşte herkesin dinlemesi gereken o uyarı

Merkez Bankası faiz artırım kararlarına saatler kala yatırımcılar uzmanların açıklamalarını merakla araştırıyor. Peki İslam Memiş faiz artırımları ile ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI KARARLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Merkez Bankası Perşembe günü saat 14:00'de faiz kararlarını açıklayacak. Piyasa ve uzman isimler Merkez Bankası'nın faiz artırım yapacağını düşünüyor. Konu ile ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu yorumları yaptı; 'Ne kadar bir artırım yapılacağı belirsiz. Kararları tahmin edilmeyen bir Merkez Bankası var. Benim beklentim 300-350 puan faiz artırımı yönünde. 500 veya daha üstü bekleyenler de var. 300-350 ya da 600-650 faiz artırımı olursa piyasalar olumlu yönde etkilenmez. Beklentiler durumun sancılı olacağı ile ilgili.





Rakamlar bu durumu etkiliyor. TL değer kaybı yaşamaya devam ederken yeni zamlar, maliyet artışları, her geçen gün hayatın pahalı hale gelmesi insanların güvenini kırıyor. Merkez Bankası faiz artıracak ancak kurlara bir durum yansımayacak. Piyasalara moral verilmesi ve güvenin tekrar kazanılması söz konusu olmayacak. Rakamlarda oynama olabilir ama TL'nin rahat nefes alması gibi bir beklenti de yok. Dolar TL kurunun 30 TL'yi gözüne kestirmesinin bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da yapılan anlaşmaları açıklayabilir. 2030 senesine kadar 3.3 trilyon dolar yatırımların olacağı açıklandı ama iç piyasanın morale ihtiyacı var. Açıklama ve gelen nakitler ile birlikte kur tarafı biraz daha beklemeye alınabilir. Zirveye yakın bölgelerde geziyoruz. Bu agresif yükseliş bilerek yapılmış da olabilir. Önünü görmek isteyen bir ekonomi yönetimi var. Yatırımcının mevcut pozisyonunun korunması önem taşıyor. Bu kadar büyük zam ve enflasyon karşısında tamamen korunacak bir şey yok. Döviz, borsa, altın bunlar kısmen korundu. Ama tamamen korunmak gibi bir durum söz konusu değil en azından şimdilik.'