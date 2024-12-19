Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet ve Tedarikçi Finansman Desteği Tanıtıldı

Tedarik Ekosistemi Destek Programları İle Savunma Sanayisi Güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sektördeki tedarikçilere finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği programlarını hayata geçirdi. Bu programların tanıtımı, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlendi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in Açıklamaları

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, 2023 yılının ikinci yarısında uygulamaya konan ekonomik programın, Türkiye ekonomisinde dengelenme dönemini başlattığını ve bu sürecin 2024'te de devam ettiğini ifade etti. Çelik, savunma sanayisindeki teknolojik gelişmelerin, ekonomiye katkı sağlayarak halkın refahını artıracağını belirtti.

Çelik, savunma ve havacılık ihracat hacminin geçen yıl yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayarak, bu durumun ekosistemin derinleştiğinin bir işareti olduğunu söyledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kuruluşların, savunma sanayisinde üretimi ve ihracatı desteklemek üzere finansal yardımlara devam edeceğini dile getirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı'ndan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde devletin tüm kurumlarıyla teknolojide öncü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Ağar, 2002 ile 2023 yılları arasında savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 5,5 milyar dolara çıktığını ve sektördeki yerlilik oranının arttığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in Görüşleri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de kamu bankalarının bu kredi mekanizmasında liderlik ettiğini ifade ederek, uygun maliyetli kredilerin tedarikçi şirketleri rahatlatacağını belirtti. Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle dijital ve yeşil dönüşüm alanında yeni kredi mekanizmalarının planlandığını ifade etti.

Dönmez, 30 milyar lira Kredi Garanti Fonu ve 10 milyar lira katılım kefaleti sağlanacağını belirterek, bu desteklerin ekosistemin korunması açısından öneminin altını çizdi.

Bu programlar sayesinde Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki tedarikçilerine büyük fırsatlar sunulması ve sektördeki gelişimlerin ivme kazanması bekleniyor.