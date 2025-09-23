TEDAŞ: 25 kW ve Altı GES Projelerinde Tip Proje Uygulamasıyla Onay Sürelerini Hızlandırdı

TEDAŞ, 25 kW ve altı güneş enerji projeleri için Tip GES Proje Hazırlama Uygulaması'nı başlatarak proje onay süreçlerini hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:04
TEDAŞ, 25 kilovat (kW) ve altı GES projelerinde yeni Tip Proje uygulamasını devreye aldı

TEDAŞ, güneş enerjisi proje onay süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla 25 kilovat (kW) Tip GES Proje Hazırlama Uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 25 kW dahil ve altındaki güneş enerjisine dayalı üretim tesislerini kapsıyor.

Nasıl çalışıyor?

Uygulamaya yüklenen parametreler üzerinden gerekli hesaplamalar sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor ve projeye ilişkin malzemelerin nitelikleri belirleniyor. Bu tip proje yaklaşımı sayesinde başvurular daha hızlı, insan hatasından arındırılmış ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanıyor.

Uygulamanın sağladığı faydalar

Standartlaşma ile birlikte zaman, maliyet ve emek tasarrufu sağlanıyor. Uygulama, meskenler ve küçük ölçekli yatırımcılar için proje hazırlama ve onay süreçlerini hızlandırarak önemli kolaylıklar sunuyor. Ayrıca küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesine ve yerli ve milli kaynaklarla enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.

Başvuru ve erişim

Başvurular, TEDAŞ'ın KEYPOS platformunda yer alan GESTİP modülü üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru adresi: https://keypos.tedas.gov.tr.

Tip Proje hazırlama hizmetinin düşük maliyetle tamamlanması, yenilenebilir enerji kullanımını kolaylaştırarak hem yatırımcılar hem de çevre için önemli bir kazanım sunuyor.

