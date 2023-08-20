Tek evi olana 3.918 TL nakit iade kesinleşti! Evi, arsası olanlar dikkat

Ülkemizdeki ev sahipleri, emlak vergisi ödemeleri konusunda fazla ödeme yapmış olabilecekleri uyarısıyla dikkatlerini çevirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) emlak vergisi iade sürecini kolaylaştıran emsal bir kararı, milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu karar, tek tapusu olan ev sahiplerine 3.917 TL'lik iade fırsatı sunuyor.

Emlak vergisi ödeme zorunluluğu ülkemizde arsa, konut, yazlık, dükkan, işyeri gibi taşınmaz mallar için yıllık olarak devam ediyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bazı kriterlere göre, belirli gruplar emlak vergisi muafiyeti hakkına sahip olabiliyorlar. Bu gruplar arasında ev sahibi olanlar için şu kriterler yer alıyor:





Tek tapusu olan evin 200 metrekareyi aşmaması,

Emekliler,

Ev hanımları,

Engelli vatandaşlar,

Şehit yakınları ve yetimleri,

Gaziler,

İşsizler.

Bu kişilerin, belirtilen kriterler dışında başka bir gelir kaynakları yoksa, emlak vergisi ödememe hakkına sahiptirler.

Emlak vergisi muafiyeti kapsamındaki bireyler, son 5 yıl içinde ödedikleri vergiyi geri alabilmek adına ilgili belediyelere başvuru yapabilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Emlak Vergisi İadesi Başvuru Dilekçesi: Başvuru için ödeme yapılan belediyeye özel bir dilekçe sunulması gerekmektedir. Bu dilekçe içerisinde kişisel bilgiler ve emlak vergisi muafiyeti sebebi belirtilmelidir.

Emsal Karar Eklemesi: KDK'nın emsal kararı, iade sürecinin başlatılması için dilekçeye eklenmelidir.

Tek tapusu olan ev sahipleri, bu fırsattan yararlanabilmek için ilgili belediyelere başvuruda bulunmalıdır. Özellikle emlak vergisi muafiyeti hakkından haberdar olmayan vatandaşların, bu duyuruları takip etmeleri ve haklarını talep etmeleri oldukça önemlidir. Bu adımlar sayesinde, ev sahipleri gereksiz yere fazla ödeme yapmaktan kaçınarak bütçelerine katkı sağlayabilirler.