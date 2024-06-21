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Tek kuruş geri ödemesi yok! Dar gelirliye tek seferlik 500.000 TL hibe verilecek!

Yeni destek programıyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olma umutları yeniden canlandırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artan emlak fiyatları nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kapsamlı bir program uyguluyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 19:54
Tek kuruş geri ödemesi yok! Dar gelirliye tek seferlik 500.000 TL hibe verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı bu program, yüksek konut fiyatlarıyla boğuşan dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni destek programıyla dar gelirli insanların barınma sorunlarının çözülmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. Üstelik bu, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik zorluklarla mücadele açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu Devlet yardımı özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırılması ve kalıcı hale getirilmesi için çabaların sürdüğünü biliyoruz.

Evsizlere 500 bin TL devlet konut desteği!

Artan emlak fiyatları özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük sorun teşkil ediyor. Bu durumdan en çok etkilenenler arasında ev sahibi olmayan veya kira ödemekte zorluk çeken kişiler yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yeni bir konut yardımı programı başlattı. Program kapsamında evsiz ailelere 500 bin TL tutarında maddi yardım sağlanacak.

Kimler Yararlanabilir?

Tek kuruş geri ödemesi yok! Dar gelirliye tek seferlik 500.000 TL hibe verilecek!

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca belirlenen ihtiyaç tavanının altında gelire sahip olunması,

* Sağlıklı yaşam koşullarına uygun bir evin olmaması,

* Bir yıl boyunca Türkiye'de fiilen yaşamak,

* Hiçbir ebeveynin nafaka borcunun olmaması.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Barınma yardımı talepleri yerel Dayanışma ve Sosyal Destek Kuruluşlarına iletilmektedir. İlgilenen vatandaşlar doğrudan ikamet ettikleri yerdeki kuruluşun ofisi ile iletişime geçmelidir. Başvuru yaparken kimlik, gelir durumunu gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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