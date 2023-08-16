Tek tıkla 300 TL sizin olsun! Hiçbir şarta bakılmadan o banka müşterine nakit destek! Kampanya süreci başladı…

Akbank müşterilerine yeni kampanya duyurusu yapılırken müşterilere Akbank mobil uygulama üzerinden giriş yapılarak ilk kez 300 TL değerinde hediye kart verilecek. Kampanya bugün itibariyle başlarken 14 Eylül’e kadar devam edeceği bilgisi verildi. Akbank hediye kart başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Akbank müşterileri, Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1022PASSO300" davet kodunu kullanarak 300 TL değerindeki Passo hediye kartı kişilerin hesaplarıma tanımlanacak. Bu kampanyadan yararlanmak için ilk kez Akbank müşteri olması gerekiyor. Başvuru yapmak için Akbank müşterileri, Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1022PASSO300" davet kodunu kullanarak hediye kartı alabilir.





BAŞVURU DETAYLARI

Akbank müşterisi olmak isteyenler mobil uygulamayı indirerek müşteri olmak istiyorum seçeneğinden işlemleri yaparak davet kodunu kullanır. Davet kodunun girilmesiyle beraber 300 TL passo kart kısa mesaj yoluyla gönderilir.