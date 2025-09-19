TEKNOFEST Heyecanı 'Bilim Türkiye' ile Kardeş Coğrafyalara Taşıyor

TEKNOFEST Heyecanı Bilim Türkiye ile Sınırları Aşıyor

T3 Vakfı, Bilim Sokağı ve uluslararası eğitim ağının genişlemesi

T3 Vakfı tarafından yürütülen Bilim Türkiye projesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFESTin bilgi birikimini kardeş ve dost coğrafyalara taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı Global İletişim Ortağı olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST, Bilim Sokağı ile ziyaretçilere geniş bir eğitim alanı sunuyor.

2018 yılında başlatılan proje, şu anda toplam 28 merkez aracılığıyla çocuklara eğitim veriyor; bunların 5'i yurt dışında bulunuyor. Projenin hedef kitlesi olan 6-14 yaş grubundaki öğrenciler, uygulamalı atölye eğitimleriyle bilim, teknoloji, matematik ve sanatla buluşturuluyor.

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatörü Merve Koçoğlu, Bilim Türkiye Projesi kapsamında merkez eğitmenlerinin hem Türkiye'den hem de yurt dışından TEKNOFEST Bilim Sokağı'nda yer aldığını belirtti. Koçoğlu, Bilim Sokağı'nda yer alan 16 farklı atölye ile astronomiden tasarıma, doğa bilimlerinden teknolojiye kadar oyun temelli ve eğlenceli eğitimler sunulduğunu vurguladı.

Koçoğlu, TEKNOFEST'ten doğan bilgi birikimiyle yurt dışındaki merkezlerde de eğitim ortamları oluşturulduğunu ifade ederek, Bilim Bişkek, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ'dan gelen eğitmenlerin burada hem kendi kültürlerini taşıdığını hem de Türk eğitim içeriklerini paylaşarak yerel öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen 63 yarışma ile ortaya çıkan çalışmaların, yurt dışından gelen eğitmenler aracılığıyla kendi ülkelerine taşındığını aktaran Koçoğlu, bu işbirliğinin hem paylaşıma hem de kapasite geliştirmeye büyük katkı sağladığını belirtti.

Projede görevli eğitmenler de deneyimlerini paylaştı. Bilim Azerbaycan projesinde görevli Aynura Musayeva, eğitmen eğitimi aldığını ve Azerbaycan'da Deneyap Atölyesi'ne sınavla kabul edilen 80 öğrencinin 3 yıllık eğitim alacağını söyledi. Musayeva, TEKNOFEST'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilim Bişkek proje yöneticisi Sanzhar Altymymıshev, T3 Vakfı ve Kırgız paydaşlarla açılan merkezde Kırgız çocuklarının bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak ve yetenekli çocuklara destek vermek için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Bilim Ülgün projesi eğitmenlerinden Muhammed Can Veysel ise haziran ayında açılan Bilim Ülgün Merkezi'nin yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, merkezin Ülgün'den Balkanlar'a ve TEKNOFEST'e uzanan bir yolculuğun parçası olduğunu söyledi.

Bilim Türkiye Projesi, TEKNOFEST'in bilgi ve deneyimini eğitim modelleriyle birleştirerek hem Türkiye'de hem de yurt dışında bilim ve teknoloji eğitimine erişimi genişletmeyi sürdürüyor.

