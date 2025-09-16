TEKNOFEST İstanbul Başlıyor: Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı'nda Gençlerin Hayalleriyle Buluşacak

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini açıkladı; etkinlik Atatürk Havalimanı'nda gençlerin projelerini ve gösterilerini ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:48
TEKNOFEST İstanbul için geri sayım sona erdi

Bakan Kacır: Gençlerin projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini duyurdu ve gençlerin etkinlikteki rolüne vurgu yaptı.

"Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak"

"Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."

Kacır, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansını

