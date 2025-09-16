TEKNOFEST İstanbul Başlıyor: Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı'nda Gençlerin Hayalleriyle Buluşacak

TEKNOFEST İstanbul için geri sayım sona erdi
Bakan Kacır: Gençlerin projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşuyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini duyurdu ve gençlerin etkinlikteki rolüne vurgu yaptı.
"Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak"
"Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."
Kacır, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansını