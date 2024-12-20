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TEKNOFEST KKTC 2025: Teknoloji Yarışmalarına Başvurular Başladı

Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST KKTC 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular 15 Ocak'a kadar açık. Toplam 2,5 milyon lira ödül dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:32
TEKNOFEST KKTC 2025: Teknoloji Yarışmalarına Başvurular Başladı

TEKNOFEST KKTC 2025 Teknoloji Yarışmalarına Başvurular Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, teknoloji ve inovasyon meraklılarını bir araya getirecek olan TEKNOFEST KKTC 2025 teknoloji yarışmalarının başvuruları başladı. Yarışmalara katılım için son tarih ise 15 Ocak.

TEKNOFEST'in yaptığı açıklamaya göre, KKTC’de ilk kez düzenlenecek olan bu etkinlik, teknoloji dünyasına önemli yenilikler sunmayı hedefliyor. Yarışmalar kapsamında toplamda 2,5 milyon lira ödül verilecek ve 3 milyon lira maddi destek sağlanacak.

Yarışmalar ve Ödüller

TEKNOFEST KKTC 2025, birçok kategoriyle katılımcılara projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı sunuyor. İlk kez gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ve HackMasters Mavi Vatan yarışmaları, teknoloji ve inovasyon alanında heyecan yaratacak.

Yarışmalar, sağladığı fırsatlar ile katılımcılara önemli deneyimler kazandıracak.

Yarışmaların Detayları

TEKNOFEST 2025 kapsamında yapılacak olan yarışmalar, her alanda yenilikçi çözümler geliştirmek için tasarlandı. Turizm Teknolojileri Yarışması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşsiz kültürel mirası ve turizm potansiyeline yönelik yenilikçi çözümler geliştirecek. Sosyal İnovasyon Yarışması ise toplumsal sorunlara teknoloji odaklı yaratıcı yaklaşımlar sunacak.

İlk kez sunulacak projelerden biri de TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması olacak. Tarım, çevre ve enerji kategorilerinde Kuzey Kıbrıs'ta mevcut olan problemleri ele alarak yenilikçi çözümler üretecek.

Uçan Araba Simülasyon Yarışması ile takımlar, otonom uçuş ve stratejik kontrol gibi alanlarda yenilikçi hava taşımacılığı çözümlerini geliştirecekler. Ayrıca, TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC Etabı, havacılık tutkunları için eşsiz bir deneyim sunacak.

TEKNOFEST Robolig-Mavi Vatan Yarışması, katılımcılara robotik ve kodlama becerilerini geliştirme imkanı tanırken, HackMasters Mavi Vatan Yarışması, katılımcıların siber güvenlik alanındaki yeteneklerini sergilemesine olanak sağlayacak.

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