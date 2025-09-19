TEKNOFEST'te Çocuklara İlk Helikopter Deneyimi

TEKNOFEST'te Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun projesiyle küçük öğrenciler ilk kez helikoptere bindi; proje Özdemir Bayraktar anısına başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:00
TEKNOFEST'te Çocuklara İlk Helikopter Deneyimi

TEKNOFEST'te çocuklara ilk helikopter deneyimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun projesi kapsamında küçük yaştaki öğrenciler, hayatlarında ilk kez helikoptere binme heyecanı yaşadı.

Projenin arka planı ve hedefi

Proje, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlatıldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz projenin 2021 yılında hayatını kaybeden Bayraktar anısına başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi: Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olan rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına projeyi başlattık. O günden beri genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST alanlarına taşıyoruz. Bugüne kadar 200 binden fazla genç evladımızı bu alanlarda misafir ettik. Bundan sonraki süreçte inşallah taşımaya devam edeceğiz.

Saymaz, amaçlarının gençlere Milli Teknoloji Hamlesi bilincini aşılamak olduğunu belirterek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş projeleri gençlerin görmesini, bu projeleri geliştiren mühendisleri örnek almalarını ve böylece ülkelerine katkı sunmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Katılım ve bölgesel erişim

Her gittikleri şehirde bölgedeki çocukları etkinliğe dahil etmeye özen gösterdiklerini belirten Saymaz, İstanbul TEKNOFEST için Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve kentin 39 ilçesinden çocukların alana taşındığını bildirdi.

Duygusal anlar ve katılımcı görüşleri

TEKNOFEST ekibinin yoğun bir tempo içinde çalıştığını belirten Saymaz, çocukları gördüklerinde tüm yüklerinin hafiflediğini ve bunun enerji kaynağı olduğunu vurguladı: Yoğun bir süreç ama gerçekten çocukları görünce ciddi manada bütün yükümüzü hafifliyor. Bizim enerji kaynağımızı sorduklarında da verdiğimiz cevap bu. Küçük yaşta yarışan, proje geliştiren, helikoptere binen, oradan indikten sonra yüzü gülümseyen çocuklar bizi en çok mutlu eden, yükümüzü hafifleten, enerjimiz artıran en önemli unsurlar oluyor.

Ortaokul öğrencisi Azra Kartal de hayatında ilk defa helikoptere bindiğini belirterek gerçekten çok yüksekti ve çok heyecanlı olduğunu, burada olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlatılan “Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun” projesiyle küçük yaştaki öğrenciler, hayatlarında ilk kez helikoptere binme fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global...

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor
2
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş
3
Almanya'dan Dijital Avro İçin 'Yıl Sonu' Zaman Çizelgesi Çağrısı
4
Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 yüzde 0,56 Yükseldi — Dolar 41,4020, Avro 48,7260
6
Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyat 14 bin 274 lira 92 kuruş
7
TEKNOFEST Heyecanı 'Bilim Türkiye' ile Kardeş Coğrafyalara Taşıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek