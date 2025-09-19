TEKNOFEST'te Çocuklara İlk Helikopter Deneyimi

TEKNOFEST'te çocuklara ilk helikopter deneyimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun projesi kapsamında küçük yaştaki öğrenciler, hayatlarında ilk kez helikoptere binme heyecanı yaşadı.

Projenin arka planı ve hedefi

Proje, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlatıldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz projenin 2021 yılında hayatını kaybeden Bayraktar anısına başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi: Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olan rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına projeyi başlattık. O günden beri genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST alanlarına taşıyoruz. Bugüne kadar 200 binden fazla genç evladımızı bu alanlarda misafir ettik. Bundan sonraki süreçte inşallah taşımaya devam edeceğiz.

Saymaz, amaçlarının gençlere Milli Teknoloji Hamlesi bilincini aşılamak olduğunu belirterek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş projeleri gençlerin görmesini, bu projeleri geliştiren mühendisleri örnek almalarını ve böylece ülkelerine katkı sunmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Katılım ve bölgesel erişim

Her gittikleri şehirde bölgedeki çocukları etkinliğe dahil etmeye özen gösterdiklerini belirten Saymaz, İstanbul TEKNOFEST için Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve kentin 39 ilçesinden çocukların alana taşındığını bildirdi.

Duygusal anlar ve katılımcı görüşleri

TEKNOFEST ekibinin yoğun bir tempo içinde çalıştığını belirten Saymaz, çocukları gördüklerinde tüm yüklerinin hafiflediğini ve bunun enerji kaynağı olduğunu vurguladı: Yoğun bir süreç ama gerçekten çocukları görünce ciddi manada bütün yükümüzü hafifliyor. Bizim enerji kaynağımızı sorduklarında da verdiğimiz cevap bu. Küçük yaşta yarışan, proje geliştiren, helikoptere binen, oradan indikten sonra yüzü gülümseyen çocuklar bizi en çok mutlu eden, yükümüzü hafifleten, enerjimiz artıran en önemli unsurlar oluyor.

Ortaokul öğrencisi Azra Kartal de hayatında ilk defa helikoptere bindiğini belirterek gerçekten çok yüksekti ve çok heyecanlı olduğunu, burada olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlatılan “Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun” projesiyle küçük yaştaki öğrenciler, hayatlarında ilk kez helikoptere binme fırsatı buldu.