DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,55 -0,26%
ALTIN
2.878,37 -0,32%
BITCOIN
2.089.804,36 -1,11%

Teknoloji Devleri Bakü’de İnovasyon Zirvesi Gerçekleştirdi

InMerge İnovasyon Zirvesi, Azerbaycan'da teknoloji ekosistemini bir araya getirerek inovasyon ve dijitalleşmeyi ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:25
Teknoloji Devleri Bakü’de İnovasyon Zirvesi Gerçekleştirdi

Teknoloji Buluşması Bakü'de Gerçekleşti

Dünyanın dört bir yanından teknoloji firmaları ve ilgili kurumlar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen InMerge İnovasyon Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve, Pasha Holding organizasyonuyla ve Trendyol desteğiyle Bakü Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kamu ve Özel Sektörden Yoğun Katılım

Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Nebiyev, siber güvenlik alanında çeşitli stratejilerin geliştirildiğini ve özel sektörün bu alana olan ilgisinin arttığını belirtti.

“Azerbaycan’ın inovatif bir pazar olabilmesi için büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lere de yatırım yapmaya açığız.”

Yenilikçi Girişimlere Destek

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da yenilikçi şirketlere verdikleri desteği vurgulayarak, dijital ekonomiyi geliştirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Trendyol CEO'sundan İnovasyon Vurgusu

Erdem İnan, inovasyonun hayatı hızla dönüştürdüğünü belirterek, Trendyol'un Azerbaycan'daki büyümesine dair bilgi verdi. İnan, şirketin iş süreçlerini iyileştirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını ve Türkiye'deki deneyimlerini Azerbaycan’a uyguladıklarını söyledi.

“Azerbaycan’ın bir numaralı e-ticaret platformu olmak için güçlerimizi birleştirdik.”

Özgün Fikirlerin Önemi

YouTube'un Kurucu Ortağı Steve Chen, teknoloji alanında özgün fikirlere sahip girişimcilerin başarıya ulaşmasında zamanlamanın önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Startup’ların başarısının yüzde 90’ı doğru zamanda ve doğru yerde olmaktan geçiyor.”

Geleceğin Ekosistemi İçin İnovasyon

Pasha Holding CEO'su Celal Gasimov, inovasyonu destekleme ve insan kaynağını geliştirme konusundaki çalışmalara dikkat çekti. Gasimov, gençlerin ekosistem için değer yaratma potansiyelini ön plana çıkardı ve ortak refah anlayışının önemine vurgu yaptı.

“InMerge İnovasyon Zirvesi her yıl daha fazla yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bu, gelecekte başarıya erişmemiz için önemli bir adım.”

InMerge İnovasyon Zirvesi, teknoloji dünyasında önemli bağlantılar kurarak, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil...

Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldi. Pasha Holding’in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi’ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil...

Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldi. Pasha Holding’in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi’ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Teknoloji Devleri Bakü’de İnovasyon Zirvesi Gerçekleştirdi
2
Gümrük Tarife Cetveli'nde Mensucat Ürünlerine Yenilik
3
Unilever, Rusya Varlıklarını Arnest Group'a Satışını Tamamladı
4
Türk Limanlarında Yük ve Konteyner Elleçleme Artışı
5
Trabzon Gümrük Müdürlüğü İle Gümrük İşlemleri Kolaylaşıyor
6
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
7
Cisco, İş Gücünün Yüzde 7'sini Azaltacağını Açıkladı

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek