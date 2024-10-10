Teknoloji Devleri Bakü’de İnovasyon Zirvesi Gerçekleştirdi

Teknoloji Buluşması Bakü'de Gerçekleşti

Dünyanın dört bir yanından teknoloji firmaları ve ilgili kurumlar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen InMerge İnovasyon Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve, Pasha Holding organizasyonuyla ve Trendyol desteğiyle Bakü Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kamu ve Özel Sektörden Yoğun Katılım

Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Nebiyev, siber güvenlik alanında çeşitli stratejilerin geliştirildiğini ve özel sektörün bu alana olan ilgisinin arttığını belirtti.

“Azerbaycan’ın inovatif bir pazar olabilmesi için büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lere de yatırım yapmaya açığız.”

Yenilikçi Girişimlere Destek

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da yenilikçi şirketlere verdikleri desteği vurgulayarak, dijital ekonomiyi geliştirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Trendyol CEO'sundan İnovasyon Vurgusu

Erdem İnan, inovasyonun hayatı hızla dönüştürdüğünü belirterek, Trendyol'un Azerbaycan'daki büyümesine dair bilgi verdi. İnan, şirketin iş süreçlerini iyileştirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını ve Türkiye'deki deneyimlerini Azerbaycan’a uyguladıklarını söyledi.

“Azerbaycan’ın bir numaralı e-ticaret platformu olmak için güçlerimizi birleştirdik.”

Özgün Fikirlerin Önemi

YouTube'un Kurucu Ortağı Steve Chen, teknoloji alanında özgün fikirlere sahip girişimcilerin başarıya ulaşmasında zamanlamanın önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Startup’ların başarısının yüzde 90’ı doğru zamanda ve doğru yerde olmaktan geçiyor.”

Geleceğin Ekosistemi İçin İnovasyon

Pasha Holding CEO'su Celal Gasimov, inovasyonu destekleme ve insan kaynağını geliştirme konusundaki çalışmalara dikkat çekti. Gasimov, gençlerin ekosistem için değer yaratma potansiyelini ön plana çıkardı ve ortak refah anlayışının önemine vurgu yaptı.

“InMerge İnovasyon Zirvesi her yıl daha fazla yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bu, gelecekte başarıya erişmemiz için önemli bir adım.”

InMerge İnovasyon Zirvesi, teknoloji dünyasında önemli bağlantılar kurarak, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldi. Pasha Holding’in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi’ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldi. Pasha Holding’in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi’ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.