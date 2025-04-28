Teknopark İstanbul'da Dünya Teknoloji Devi Lenovo ile İş Birliği

Teknopark İstanbul: Teknoloji Devlerinin Cazibe Merkezi

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, Türkiye'nin hızlı teknolojik gelişimi ile savunma sanayisindeki atılımlarının dikkat çektiğini belirtti. Akyol, "Lenovo'nun üst düzey yetkilileriyle görüştük, Türkiye'de stratejik olarak bulunmak istiyorlar. Yakın zamanda Teknopark İstanbul'da yer alacaklar," dedi.

Teknopark İstanbul'un Önemi

Akyol, Teknopark İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanı, TSE, Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK ile Bilişim Vadisinden oluşan teknoloji geliştirme üçgeninin içinde yer aldığını vurguladı.

Şu anda, Teknopark'ta 500'e yakın şirket ile 200'den fazla girişimcinin bulunduğunu ve bu grupta yabancı veya yabancı ortaklı firmaların %10'unu oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün koordinesinde yapılan düzenli toplantıların teknolojik gelişme ve yatırımlar üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ifade etti.

Bireysel Destek ve Teşvikler

Akyol, Teknopark İstanbul'un AR-GE, KDV, gümrük muafiyeti ve gelir vergisi gibi teşviklerin yanı sıra firmalara kapsamlı destek sağladıklarını aktardı. Finans, satış, pazarlama ve ticarileşme gibi alanlarda firmalarına bire bir destek verdiklerini ifade etti. "Mentör-mente eşleşmesiyle firmalarımızı yalnız bırakmıyoruz," dedi.

Yeni Fon ve Yatırımlar

Akyol, girişimcilere yönelik yeni bir fon oluşturacaklarını ve bu fonun 300-400 milyon lira civarına ulaşacağını belirtti. Bu fon ile uluslararası yatırımcı ve girişimcilerin Teknopark İstanbul'da buluşacağını düşündüklerini ifade etti. Teknopark İstanbul'un, Türkiye ekosistemine büyük katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Büyüme Hedefleri

Akyol, Teknopark İstanbul'un 2035 yılına kadar 40 bin çalışana ve 1000 firma kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini aktardı. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezi olmanın yanı sıra dünya ölçeğinde de lider olmayı amaçladıklarını vurguladı.

İhracat ve Savunma Sanayi Başarısı

Akyol, Türkiye'nin 2024 yılı ihracat hedeflerinin 250 milyar dolar'a ulaşmasını ve bu süreçte savunma sanayisinin önemli bir pay sahibi olduğunu dile getirdi. Teknopark İstanbul'un bugüne kadar 750 milyon dolarlık ihracat satış hacmine ulaştığını ve 3 bin 500'ün üzerinde milli projeyi tamamladığını belirtti.

Lenovo Türkiye'ye Geliyor

Akyol, Lenovo'nun Teknopark İstanbul'da bulunma isteğinin sadece bir başlangıç olduğunu ekledi. "Teknoparkımız, Türk insan gücünün desteğiyle Lenovo'ya ve Türk milli teknoloji sistemine katkı sağlamaya çalışacak," dedi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve savunma sanayisindeki büyük atılımı üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve savunma sanayisindeki büyük atılımı üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtladı.