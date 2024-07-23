Teknosa'dan Preo Yaz Fırsatlarıyla Alışveriş Keyfi

Teknosa'nın Preo Yaz Fırsatları ile Tanışın

Teknosa, kendi özel markası Preo ürün yelpazesine yepyeni ürünler ekledi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yaz dönemine özel kampanyalarla birlikte, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Yeni Ürünler ve Kampanyalar

Teknosa'nın ürün gamında yer alan kablosuz kulaklık, vantilatör ve taşınabilir hoparlör gibi yeni seçenekler, yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında öne çıkıyor. Ayrıca, 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan kampanya ile sıcak yaz günlerinde popüler olan hava soğutucuları ve çay makinelerinde fiyat avantajları sunuluyor.

Özel Fırsatlar ve İndirimler

Teknosa'nın mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden 8.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Preo 1.8 litre cam çay makinesini sadece 499 TL, 1.8 litre cam demlikli çelik inox çay makinesini ise 399 TLye satın alabilecekler.

Kampanya kapsamında ayrıca Preo Care 9'u 1 Arada Erkek Bakım Kiti 499 TL'den satışa sunuluyor. Temmuz boyunca devam edecek birçok farklı kampanya ile Teknosa, müşterilerine alışverişte avantaj sunmaya devam edecek.

Teknosa'nın Dikkat Çeken Aktiviteleri

31 Temmuz'a kadar geçerli olan çeşitli sepet indirimleri ve seçili ürünlere özel kampanyaların yanı sıra, 26-29 Temmuz tarihleri arasında POP kampanyaları ile en son teknoloji ürünleri tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.