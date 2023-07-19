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Telefon kullanan herkes etkilenecek! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom duyurdu: Ağustos ayında büyük şok

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Telefon kullanan herkes etkilenecek! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom duyurdu: Ağustos ayında büyük şok
Yeni zam haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi dev GSM operatörlerinin de oranlarını artırmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

Son günlerde peş peşe gelen zam haberlerinin ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un da tarifelerini artırma kararı aldığı bildirildi. DEv GSM operatörlerinin telefon müşterilerinden aldıkları ücretleri yaklaşık %20 oranında artırmaları bekleniyor.

MTV, Doğal Gaz, Benzin derken ardından ÖTV'de bir artış yapılmıştı. ÖTV'ye gelen zam uygulamasından sonra GSM firmalarından da zam haberi geldi.

Önümüzdeki ay faturaya yansıtılacak olan %20'lik bir fiyat artışı planlanıyor. Fiyat artışları hem telefon hem de internet abonelikleri için geçerlidir.

Fiyat artışının nedeninin Resmi Gazete'de yayımlanan KDV ve ÖTV düzenlemeleri olduğu söyleniyor.

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