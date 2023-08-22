Telefonundan hemen başvuran 50.000 TL'yi kapar! ING Bank kredi musluklarını açtı

Ülkemizin en popüler özel bankalarından ING, yeni bir kampanyayla müşterilerine müjde verdi. Enflasyonun ve hayat pahalılığının arttığı bu dönemde ekonomik zorluk yaşayan bireyler, ödemelerini karşılamak adına bankalardan ihtiyaç kredisi kullanma yoluna gidiyor.

Milyonlarca bireysel ve ticari müşterisi bulunan ING Bank, bu dönemde kredi musluklarını açarak 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Ayrıca, bankada ilk defa hesap açanlar avantajlı faiz oranlarından faydalanabiliyor. ING'nin 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar da açıklandı.

Kredi çekmek isteyenler, uygun koşullarla ING Bank'ı tercih ediyor. ING'nin yeni müşterilere sunduğu nakit desteği oldukça dikkat çekiyor. Bankanın resmi web sitesine göre, ING müşterileri yüzde 2.69'dan başlayan faiz oranlarıyla nakit desteğine ulaşabiliyorlar.





Nakit ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak isteyenler, ING'nin dijital kanalları üzerinden kredi başvurusu yaparak bu imkandan faydalanabiliyorlar. Acil nakit ihtiyacı olanlar, gecikmeden ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını zamanında ödemek isteyenler ING'ye yöneliyorlar. Ayrıca, Turuncu Ekstra programına dahil olan yeni ING müşterileri, 50 bin TL krediyi yüzde 1.99 faiz oranıyla kullanabilecekler.

ING'nin 50 bin TL ihtiyaç kredisini hesaplama tablosu da oldukça dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında 50 bin TL'lik kredi 36 ay vade seçeneğiyle çekildiğinde, aylık ödeme tutarı sadece 2 bin 533 TL olacak.