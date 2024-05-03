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Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak

Daha önce 750 TL olan temassız kredi kartların limiti 1500 TL’ye yükseldi! Kart kullanımında büyük artış var. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 03.05.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 23:47
Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024 itibarıyla 1500 liraya yükseltildi. Daha önce, 1 Temmuz 2022'de, bu limit 750 lira olarak belirlenmişti. Düzenleme kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıyla duyuruldu. Bu şekilde temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limiti, iki yıl sonra iki katına çıkmış oldu.

Kredi Kartı Kullanımı Yüzde 23 Arttı

Kredi kartıyla yapılan ödeme işlemleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Yapılan işlem adedindeki artış kredi kartlarında yüzde 23, banka kartlarında yüzde 13, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak

Kart kullanımının genel artışı, kart adedinin artışıyla da paralellik gösterdi. Kredi kartı sayısı yüzde 17, banka kartı sayısı yüzde 11, ön ödemeli kart sayısı yüzde 24 oranında yükseldi. Türkiye'de toplam kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyon olarak açıklandı.

Mart Ayı’ndaki 1 Trilyon 270 Milyar

BDDK verileri, taksitli alışverişlerin de arttığını gösteriyor. Mart ayı itibarıyla kredi kartlarındaki toplam bakiye 1 trilyon 270 milyar liraya ulaştı. Bunun yüzde 44'ü yani 561 milyar liralık kısmı taksitli işlemlerden oluşuyor. Taksitli işlemler, Şubat 2023'e göre azalsa da Ocak 2024'e kıyasla yüzde 1'lik bir artış gösterdi. Taksitsiz işlemler ise 708 milyar lirayı buldu.

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