Temmuz 2023 Tüketici Fiyat Endeksi Raporu

Temmuz 2023 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Verileri

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Temmuz 2023'te ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,5 ile eğitim grubunda gerçekleşti.

Genel Artış Oranları

Aylık bazda TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,23 artarken, geçen yılın Aralık ayına göre artış oranı %28,76, geçen yılın aynı ayına göre ise %61,78 olarak kaydedildi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 65,93 artış gözlemlendi.

Ana Harcama Gruplarındaki Değişim

Temmuz ayında bir önceki aya göre en fazla azalma eksi yüzde 2,58 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Aylık bazda artış gösteren gruplar arasında yüzde 8,08 ile konut en yüksek artışı kaydetti.

Yıllık Değişimler

Yıllık bazda, Temmuz 2023'te en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı olurken, en fazla artış gösteren grup ise yüzde 104,5 ile eğitim olarak belirlendi.

Temel Başlıklar Üzerindeki Değişimler

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 24'ünde düşüş yaşanırken, 115 başlıkta artış görüldü ve 4 başlıkta ise değişim yaşanmadı.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE'deki değişim ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,47 olarak kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek artış %63,74 ile mevsimlik ürünler hariç TÜFE göstergesinde gerçekleşti.

TÜFE verileri, tüketici harcamalarını ve enflasyon eğilimlerini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu veriler, uygulanan politikaların etkilerini ve piyasa dinamiklerini gözler önüne seriyor.