Temmuz 2024'te İhracat Rekoru: Dış Ticaret Açığı %42 Azaldı

Temmuz 2024'te İhracat Rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin tarihi bir Temmuz ihracat rakamına ulaştığını duyurdu. Bolat, dış ticaret açığının Temmuz ayında %42 azalarak 7,2 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Ekonomik Büyümeye Olumlu Etki

Bakan Bolat, 2024 yılı için belirlenen Orta Vadeli Program hedeflerinin olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini ifade etti. İlk çeyrekte elde edilen %5,7'lik büyüme oranının 1,6 puanın dış ticaret ve ihracattan geldiği vurgulandı. TİM ve İhracatçılara Şükran

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 140 bine ulaşan ihracatçı ailesine teşekkür etti. 'Dünya ekonomisindeki büyüme işaretleri ile ihracat rakamlarımız daha da artacak' dedi.

Küresel Pay ve İthalat Azalması

Küresel mal ihracatından alınan payın %1,08'ye, hizmet ihracatının ise %1,29'a ulaştığını belirten Bolat, Temmuz’da %7,9 oranında bir ithalat azalışı sağlandığını açıkladı. 'Bu durum ülkemiz için büyük bir tasarruf sağladı' dedi ve ithalatın 30 milyar dolara gerilediğini ifade etti.

İstihdam ve Ekonomik Gelişmeler

İlk yedi ayda ihracatın ithalatı karşılama oranının %75,7'ye yükseldiğini belirten Bolat, 'Bu yıl ilk 7 ayda net 18 milyar dolarlık bir ithalat azalışı sağladık' ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin istihdamının 33 milyon kişiye çıktığını ve işsizlik oranının %8,4'e düştüğünü açıkladı.

Hizmet İhracatı ve Cari Açık

Hizmet ihracatında da %9'luk bir artış beklediklerini açıklayan Bakan Bolat, 2024 Temmuz cari işlemler açığının 20 milyar dolara düşmesini öngördüklerini belirtti.

Sonuç

Bakan Bolat, dış ticaretteki olumlu gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik dengelerini güçlendirip döviz rezervlerini artıracağını vurguladı. Ekonominin her alanında büyümeyi ve gelişmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.