Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Temmuz Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Temmuz ayında enflasyon beklentileri yüzde 3,51 artış olarak öngörülüyor. Yıllık enflasyon ise düşüş gösteriyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:23
Temmuz Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Temmuz Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'nde, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağı tahmin ediliyor. Bu anket, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Ağustos tarihinde açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine yönelik olarak 15 ekonomist tarafından tamamlandı.

Enflasyon Beklentileri

Katılımcı ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,51 olarak belirlenirken, tahminler yüzde 3,00 ile yüzde 4,50 arasında değişiklik göstermiştir. Bu duruma göre, haziran ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60 iken, temmuz ayı için bunun yüzde 62,23 seviyesine inmesi bekleniyor.

2024 Yılı Enflasyon Tahminleri

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 42,20 olarak belirlenmiştir.

Aylara Göre Enflasyon Beklentileri

2024 yılı için ekonomistlerin aylara göre enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şu şekildedir:

  • Ocak: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31, aylık bekleyiş yüzde 16,8, gerçekleşme 46,7
  • Şubat: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,46, aylık bekleyiş yüzde 4,0, gerçekleşme 44,5
  • Mart: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,58, aylık bekleyiş yüzde 3,67, gerçekleşme 3,16
  • Nisan: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,65, aylık bekleyiş yüzde 3,22, gerçekleşme 3,18
  • Mayıs: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,95, aylık bekleyiş yüzde 3,0, gerçekleşme 3,37
  • Haziran: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,61, aylık bekleyiş yüzde 2,28, gerçekleşme 1,64
  • Temmuz: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,20, aylık bekleyiş yüzde 3,51

Such results reflect ongoing economic trends and may influence fiscal policies moving forward.

İLGİLİ HABERLER

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi