Temmuz Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Temmuz Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'nde, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağı tahmin ediliyor. Bu anket, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Ağustos tarihinde açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine yönelik olarak 15 ekonomist tarafından tamamlandı.

Enflasyon Beklentileri

Katılımcı ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,51 olarak belirlenirken, tahminler yüzde 3,00 ile yüzde 4,50 arasında değişiklik göstermiştir. Bu duruma göre, haziran ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60 iken, temmuz ayı için bunun yüzde 62,23 seviyesine inmesi bekleniyor.

2024 Yılı Enflasyon Tahminleri

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 42,20 olarak belirlenmiştir.

Aylara Göre Enflasyon Beklentileri

2024 yılı için ekonomistlerin aylara göre enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şu şekildedir:

Ocak: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31, aylık bekleyiş yüzde 16,8, gerçekleşme 46,7

Şubat: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,46, aylık bekleyiş yüzde 4,0, gerçekleşme 44,5

Mart: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,58, aylık bekleyiş yüzde 3,67, gerçekleşme 3,16

Nisan: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,65, aylık bekleyiş yüzde 3,22, gerçekleşme 3,18

Mayıs: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,95, aylık bekleyiş yüzde 3,0, gerçekleşme 3,37

Haziran: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,61, aylık bekleyiş yüzde 2,28, gerçekleşme 1,64

Temmuz: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,20, aylık bekleyiş yüzde 3,51

