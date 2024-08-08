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Temmuz Ayında BIST 100 Endeksi ile Yatırımcıların Kazancı

Temmuz'da BIST 100 endeksi, en yüksek reel getiriyi sağladı. Yatırım araçlarının performansı değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:21
Temmuz Ayında BIST 100 Endeksi ile Yatırımcıların Kazancı

Temmuz Ayında Yüksek Reel Getiri Beklentisi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, Temmuz 2023'te en yüksek aylık reel getiri %0.91 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ayın finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Yatırım Araçlarının Performansı

Rapora göre, Temmuz ayında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2.19, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0.91 oranlarıyla BIST 100 endeksine aitti. Diğer yatırım araçları arasında külçe altın %1.81, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %1.55, mevduat faizi (brüt) %1.37 oranlarında getirerek yatırımcılarına kazandırdı. Ancak, avro %0.20 ve dolar %0.86 kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi Üzerine Derinlemesine Analiz

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7.7, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4.64 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bunun yanı sıra, 6 aylık değerlendirmede de aynı endeks, Yİ-ÜFE ile %16.49, TÜFE ile %12.92 oranlarında yukarı yönlü bir performans sergiledi.

Yıllık Değerlendirme

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18.54, TÜFE ile indirgendiğinde %3.59 oranıyla en etkili yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan, özellikle külçe altın ve döviz kurları bu dönemde kayıplar yaşadı; DİBS ise %40.59 oranında kayıp ile dikkat çekti. Sonuç

Temmuz ayında elde edilen veriler, yatırımcılar için BIST 100 endeksinin karlı bir seçenek olduğunu gösteriyor. Her yatırım aracının performansının yakından takip edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.

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