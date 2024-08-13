Temmuz Ayında Elektrikli Otomobil Satışları Artış Gösterdi

Elektrikli Otomobil Satışları Temmuz'da Yükseldi

Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 1,4 milyona ulaştı.

İngiltere merkezli danışmanlık firması Rho Motion, bu döneme ait satış verilerini paylaştı.

Sektördeki Farklı Eğilimler

Raporun detaylarına göre, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere'de elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 8 oranında düşerken, Çin'de bu rakam yüzde 31 arttı.

2023 yılı başından temmuz ayının sonuna kadar gerçekleşen satışlar ise bir önceki yıla göre yine yüzde 21 artarak toplamda 8,4 milyon adede ulaştı.

Satış Dağılımı

Bu satışların 5 milyon'u Çin'de, 1,7 milyon'u AB, EFTA ve İngiltere'de, 1 milyon'u ABD ve Kanada'da, 700 bin'i ise diğer ülkelerde gerçekleşti.

Ayrıca, küresel satışların yüzde 65'i tam elektrikli araçlardan, yüzde 35'i ise fişli hibrit otomobillerden oluştu.