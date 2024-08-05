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Temmuz Ayında Fiyat Artışları Hız Kazandı

Yİ-ÜFE verileri, sanayi sektörlerinde yıllık ve aylık fiyat artışlarını gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:19
Temmuz Ayında Fiyat Artışları Hız Kazandı

Temmuz Ayı Yİ-ÜFE Verileri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında yıllık bazda çeşitli sektörlerde dikkat çekici artışlar gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında %60,34, imalat sektöründe %41,84, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında %25,27 ve su temininde ise %75,4‘lük bir artış kaydedildi.

Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yİ-ÜFE Temmuz ayında, bir önceki ay ile kıyaslandığında %1,94, geçen yılın Aralık ayına göre %21,81, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %41,37 ve son 12 aylık ortalamalara göre %47,55 oranında artış göstermiştir.

Sanayi Gruplarının Yıllık Artışları

Sanayi sektörlerindeki değişimler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığındaki %60,34'lük artış, imalatın %41,84'lük artışı, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımındaki %25,27'lik artış ile su teminindeki %75,4'lük artış gözlemlenmiştir.

Aylık Değişimler Dikkat Çekiyor

Sanayinin dört ana sektöründe ise aylık artış oranları şu şekilde sıralanmaktadır: madencilik ve taş ocakçılığı %1,55, imalat %1,42, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımı %7,37 ve su temininde %5,28 yükseliş yaşanmıştır.

Ana Sanayi Gruplarının Değişimleri

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler ise ara mallarında %36,96, dayanıklı tüketim mallarında %49,78, dayanıksız tüketim mallarında %55,41, enerjide %31,09 ve sermaye mallarında ise %40,06 oranında artış olarak kaydedilmiştir.

Sektörlerin Aylık Artışları

Aylık değişimler incelendiğinde, ara mallarında %1,57, dayanıklı tüketim mallarında %1,2, dayanıksız tüketim mallarında %0,58, enerjide %6,28 ve sermaye mallarında %1,78 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

Bu veriler, sanayi sektörlerindeki fiyat artışlarının devam ettiğini ve ekonomik koşulların geleceği üzerindeki etkisini göstermektedir.

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