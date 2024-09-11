Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Temmuz Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

Temmuz ayında inşaat maliyet endeksi aylık %1,91, yıllık %46,35 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:15
Temmuz Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz Raporu

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında kaydedilen verilere göre aylık %1,91, yıllık %46,35 oranında artış sergiledi. Bu önemli veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Malzeme ve İşçilik Endekslerindeki Değişim

Aylık bazda malzeme endeksi %2,12, işçilik endeksi ise %1,49 oranında artış göstermiştir. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %41,01, işçilik endeksi ise %58,4 oranında yükselmiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Verileri

Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında aylık %1,53, yıllık %46,78 oranında bir artış kaydetti. Bu kapsamda:

  • Aylık malzeme endeksi %1,69, işçilik endeksi %1,24 oranında artış gösterdi.
  • Yıllık bazında malzeme endeksi %41,82, işçilik endeksi ise %57,38 oranında yükseldi.

Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Temmuz ayında aylık %3,14, yıllık %45,01 artış gösterdi. Sonuçlar:

  • Aylık malzeme endeksinde %3,47, işçilik endeksinde ise %2,4 artış kaydedildi.
  • Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi %38,58, işçilik endeksi %62,18 oranında yükseldi.

Bu veriler, özellikle inşaat sektöründeki maliyet artışlarının devam ettiğini ve sektörün karşılaştığı zorlukları gözler önüne sermektedir.

İLGİLİ HABERLER

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek