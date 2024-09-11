Temmuz Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz Raporu

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında kaydedilen verilere göre aylık %1,91, yıllık %46,35 oranında artış sergiledi. Bu önemli veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Malzeme ve İşçilik Endekslerindeki Değişim

Aylık bazda malzeme endeksi %2,12, işçilik endeksi ise %1,49 oranında artış göstermiştir. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %41,01, işçilik endeksi ise %58,4 oranında yükselmiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Verileri

Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında aylık %1,53, yıllık %46,78 oranında bir artış kaydetti. Bu kapsamda:

Aylık malzeme endeksi %1,69 , işçilik endeksi %1,24 oranında artış gösterdi.

, işçilik endeksi oranında artış gösterdi. Yıllık bazında malzeme endeksi %41,82, işçilik endeksi ise %57,38 oranında yükseldi.

Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Temmuz ayında aylık %3,14, yıllık %45,01 artış gösterdi. Sonuçlar:

Aylık malzeme endeksinde %3,47 , işçilik endeksinde ise %2,4 artış kaydedildi.

, işçilik endeksinde ise artış kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi %38,58, işçilik endeksi %62,18 oranında yükseldi.

Bu veriler, özellikle inşaat sektöründeki maliyet artışlarının devam ettiğini ve sektörün karşılaştığı zorlukları gözler önüne sermektedir.