Temmuz Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz Raporu
İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında kaydedilen verilere göre aylık %1,91, yıllık %46,35 oranında artış sergiledi. Bu önemli veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Malzeme ve İşçilik Endekslerindeki Değişim
Aylık bazda malzeme endeksi %2,12, işçilik endeksi ise %1,49 oranında artış göstermiştir. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %41,01, işçilik endeksi ise %58,4 oranında yükselmiştir.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Verileri
Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında aylık %1,53, yıllık %46,78 oranında bir artış kaydetti. Bu kapsamda:
- Aylık malzeme endeksi %1,69, işçilik endeksi %1,24 oranında artış gösterdi.
- Yıllık bazında malzeme endeksi %41,82, işçilik endeksi ise %57,38 oranında yükseldi.
Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Temmuz ayında aylık %3,14, yıllık %45,01 artış gösterdi. Sonuçlar:
- Aylık malzeme endeksinde %3,47, işçilik endeksinde ise %2,4 artış kaydedildi.
- Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi %38,58, işçilik endeksi %62,18 oranında yükseldi.
Bu veriler, özellikle inşaat sektöründeki maliyet artışlarının devam ettiğini ve sektörün karşılaştığı zorlukları gözler önüne sermektedir.