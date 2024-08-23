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Temmuz Ayında Kartlı Ödemelerde Rekor Artış

Kartlı ödemeler Temmuz'da 1,42 trilyon lirayı aştı, temassız ödemeler liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:16
Temmuz Ayında Kartlı Ödemelerde Rekor Artış

Temmuzda Kartlı Ödemelerde Önemli Artış

Yeni açıklanan verilere göre, Temmuz ayında kartlı ödemelerin toplamı 1,42 trilyon lira olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %89'luk bir artış gösterdi.

Temassız Ödemelerde Yükseliş

Mağaza içi ödemelerin yaklaşık %80'i temassız başladı. Bu artış, kullanıcıların daha hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi arayışından kaynaklanıyor.

Kart Sayılarında Büyüme

Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,9 milyon, banka kartı sayısı 191 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96,7 milyon olarak belirlendi. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %14, %5 ve %19'luk artışları yansıtıyor.

İnternetten Ödeme İşlemleri Gündemde

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, bir önceki yıla göre %85 artarak 421,7 milyar liraya ulaştı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise %29 seviyesine çıktı.

Temassız Ödeme Kullanımında Rekor

Temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %26 artarak 1,06 milyar işlemi geçti. Temassız ödemelerin toplam tutarı ise %111 artışla 437,4 milyar lira oldu.

Kısaca, Temmuz ayı kartlı ödemelerde büyük bir yükseliş kaydedildi. Özellikle temassız ödemelerin payı da dikkat çekici bir şekilde arttı.

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