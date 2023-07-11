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Temmuz ayında kredi faiz oranları sil baştan değişti! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler dikkat!

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Temmuz ayında kredi faiz oranları sil baştan değişti! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Temmuz ayıyla beraber zam haberleri gelirken bu defa kredi faiz oranlarında güncellemeler yaşandı. Konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranları takip edilirken yeni oranlar belli oldu. İşte 2023 Temmuz faiz oranları...

Kredi çekip ev veya araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Taşıt, konut veya ihtiyaç kredisi çekerek bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için bankalardan güncel faiz oranları açıklandı. Temmuz ay kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları haberimizde.

23 HAZİRAN'DA YÜZDE 15.35

Merkez Bankası'nın faiz artışları üzerinden Haziran ayında başlatmasıyla beraber ilk olarak politika faizleri derinden etkilenmesi bekleniyor. Öncelikli olarak ticari kredi faizleri yer alıyor. Bankaların kredilere uyguladığı ağırlık ortalama faiz oranları düzenli olarak belirlendi. 2023 yılının ilk günlerinde yüzde 13.42 olan faiz, şubat ve nisan aylarında ise yüzde 14 olarak yer aldı.

İHTİYAÇ KREDİLERİ YÜZDE 43.96

Bankaların ihtiyaç kredilerine uyguladığı ağırlıklı ortalama faizleri 30 Haziran ile beraber yüzde 43.96 olarak güncellendi. Mayıs ayının sonlarında ki veriler üzerinde yüzde 30'lar düzeyinde bulunan ihtiyaç kredilerinde ortalama faiz haziran ayının başıyla yüzde 40 seviyelerine geldi.

23 Haziran haftasında ortalama olarak konut kredilerinde işleme koyulan faiz oranı 23.98 olurken 30 Haziran ise bu oran yüzde 24.45 olarak güncellendi.

kredi faiz oranları açıklandı

KDV ARTIŞLARI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan KDV artışları yürürlüğe girdi. Yüzde 8'lik oran gelen zamlarla beraber yüzde 10 olarak güncellendi. Yüzde 18'lik KDV ise yüzde 20 oldu. Özellikle temizlik malzemelerine yüklü oranda zam gelirken sabun, şampuan, deterjan üzeriden alınan KDV yüzde 8'den yüzde 20'ye artış yapıldı.

PPK TARİHİ BELİ OLDU

Bu ay ki yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi 20 Temmuz olarak belirlendi. 22 Haziran'da yapılan PPK toplantısında Repo ihale faiz oranı yüzde 8.5'ten yüzde 15 olarak yükseltilmesine karar verilmişti. Kurul tarafından alınan karar da enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmalar kontrol altına alınarak parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı atıldı. 

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