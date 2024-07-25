Temmuz Ayında Reel Kesim Güven Endeksi Düşüşte

Reel Kesim Güven Endeksi Temmuzda Düşüş Gösterecek

Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz 2023'te bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 100,3 seviyesine düştü. Bu veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri çerçevesinde ortaya çıktı.

Anket Sonuçları ve Analiz

İktisadi Yönelim Anketi, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1778 iş yerinin cevaplarını toplulaştırarak değerlendirilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,8 puan azalarak 98,7 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularındaki yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoğu ve gelecek üç ayda beklenen üretim hacmi gibi konularda olumlu değerlendirmeler artarken, toplam sipariş miktarı ve genel gidişat gibi unsurlar endeksin azalmasına yol açtı.

İş Gücü ve Üretim Beklentileri

Son üç ayda üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenlerin sayısı önceki aya kıyasla zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenlerin oranında artış gözlemlendi. Temmuzda ankete katılan iş yerlerinin yüzde 55,7'si üretim kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,8'i talep yetersizliğinin bu duruma sebep olduğunu ifade etti.

Üretici Fiyat Endeksi Beklentileri

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin beklentiler ise artış yönünde güç kazandı. 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise 1,8 puan düşerek yüzde 51,8 seviyesine geriledi.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda daha kötümser yorumlar güçlenirken, mevcut toplam sipariş miktarının mevsim normallerinin altında olduğuna dair değerlendirmeler artış gösterdi. Bu durum, analistlerin daha dikkatli bir yaklaşım sergilemesine neden olmakta.