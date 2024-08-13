Temmuz Ayında Türkiye'de 127 Bin 88 Konut Satışı Gerçekleşti

Türkiye'de Temmuz'da Konut Satışları

Türkiye genelinde temmuz ayında toplam 127 bin 88 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 oranında azalış göstererek 2 bin 350 düzeyine düştü.

TÜİK Verileri Açıklıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam konut satışları içindeki yabancı alıcıların payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 878 konut ile Antalya alırken; İstanbul 752, Mersin ise 218 konut satışı ile takip etti.

Yılın İlk Yedi Ayında Yabancı İlgisi Düşüşte

Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 seviyesine geriledi.

Ülke bazında en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı; temmuzda 485 konut satın alındı. Bunu 171 konut ile Ukrayna ve 162 konut ile Almanya takip etti.

İpotekli Satışlar Düşüşte

Temmuz ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496 tane olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içerisindeki ipotekli satışların payı ise yüzde 9 olarak açığa çıktı.

Ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışları yüzde 53,8 oranında gerileyerek 62 bin 911 seviyesine düştü.

İlk El Satışlarında Artış

Öte yandan, ilk el konut satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 28,9 artarak 40 bin 784 adede ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,1 olarak tespit edildi.

Ocak-temmuz döneminde ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 214 bin 108 seviyesine yükseldi.

İkinci El Satışlar Artış Göstermekte

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı ve 86 bin 304 adede ulaştı. Ancak, Ocak-temmuz döneminde ikinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 458 bin 54 oldu.