Temmuz Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Temmuzda Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin temmuz ayı dış ticaret istatistikleri; Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Ticaret Sistemi altında yaptığı işbirliğiyle açıklandı. İstatistiklere göre, temmuz ayında toplam ihracatın %94,5’ini imalat sanayisi oluşturdu ve ithalatın %68,6'sı ara mallarından oluştu.

İhracat ve İthalat Sektör Dağılımı

Temmuz ayında yapılan ihracatta imalat sanayisinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise %2,8 olarak belirtildi. Bu oranlar, ocak-temmuz döneminde sırasıyla %94,3 ve %3,6 olarak belirlendi.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında, Almanya 1 milyar 752 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya takip etti. İthalatta ise en fazla işlem, 4 milyar 155 milyon dolarla Çin'den yapıldı.

Teknolojik Ürünlerin Durumu

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi içindeki payı %2,8 olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde bu oran %3,4'e yükseldi. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise %11,5 olarak belirlendi.

Dış Ticaret Açığı ve Karşılık Oranı

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, temmuz ayında dış ticaret açığı %42,9 azalarak 6 milyar 737 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %75,2'ye yükseldi.

Özet ve Değerlendirme

Ocak-temmuz dönemindeki ihracat toplamı %3,4 artarak 134 milyar 564 milyon dolara, ithalat ise %9 azalarak 184 milyar 525 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı %31,2 azalmış durumda.